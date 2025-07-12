В Вологодской области во время крестного хода обрушился мост

В Вологодской области в Никольском округе обрушился подвесной пешеходный мост во время крестного хода. Губернатор региона Георгий Филимонов опубликовал экстренное аудисообщение, отметив, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а ситуация держится на контроле властей.

ЧП произошло между деревней Дунилово и поселком Дуниловским. В администрации муниципалитета объяснили, что тросы моста не выдержали и оборвались, когда по нему проходил крестный ход.

Сейчас в медучреждениях обследуют четырех человек, получивших травмы.