Пассажирский самолет получил повреждения во время полета в Магадан

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Баимская — Кепервеем — Магадан, получил повреждения в ходе полета. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Речь идет о воздушном судне Ан-26Б-100, принадлежащем компании «ИрАэро». В заявлении отмечается, что 10 июля в аэропорту Магадана во время послеполетного осмотра на корпусе самолета были обнаружены повреждения.

«Магаданским транспортным прокурором организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

8 июля самолет Ан-2, следовавший по маршруту Жиганск — Оленек, совершил вынужденную посадку в лесном массиве в 300 км от поселка Жиганск в Республике Саха (Якутии). По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, причиной послужила техническая неисправность.

Всего на борту находились два члена экипажа и один пассажир. В результате инцидента никто не пострадал, тем не менее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.