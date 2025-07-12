В Самарской области затонул прогулочный катер

В Самарской области во время поездки по Волге перевернулся и пошел ко дну прогулочный катер. Точное количество пострадавших пока не называется, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, на борту судна было как минимум 3 человека. Соседние катера сразу же поспешили на помощь, несмотря на плохие погодные условия и большие волны.

Водолазы МЧС ищут возможных утонувших на месте потопления судна, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что у села Подстепки Ставропольского района на маломерном катере произошла разгерметизация моторного отсека. Это привело к тому, что в корпус судна стала поступать вода.

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Катера, проходившие мимо, сразу же подошли к терпящему крушение судну и сняли потерпевших. Прибывшие на место ЧП спасатели отбуксировали катер к берегу.