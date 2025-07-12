В Омске арестован полковник МВД, подозреваемый во взятке 1,2 млн рублей

В Омске арестован начальник 6-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Вячеслав Ильин. Его подозревают в «крышевании» незаконной игорной деятельности, сообщает издание «Коммерческие вести».

Издание пишет, что судья Куйбышевского райсуда Юлия Герстнер отправила полковника Ильина в СИЗО до 10 сентября. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) через предпринимателя-посредника.

Имя предпринимателя, подозреваемого в посредничестве дачи взятки должностному лицу (ч.4 ст.291.1 УК РФ) пока не называется. Его суд отправил под домашний арест.

Отмечается, что дело в отношении взяткодателя не возбуждалось, так как он сотрудничал со следствием.

В управлении СК РФ по Омской области подтвердили, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. Фамилию арестованного полицейского следователи не называют.

«По версии следствия, вечером 9 июля полицейский, находясь в автомобиле у дома по улице Ватутина в г. Омске, получил от посредника в виде взятки 200 тысяч рублей — часть от оговоренной суммы взятки в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщает региональное управление СК РФ.

Деньги предназначались за «содействие и покровительство незаконной игорной деятельности вне игорной зоны и непринятие мер по пресечению проведения азартных игр на территории Омска».

После передачи денег полицейский и посредник были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области.

В УМВД по Омской области рассказали, что сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из полиции.