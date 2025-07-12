В Чите эвакуируют жителей дачных кооперативов

Эвакуацию объявили в дачных кооперативах в Чите в связи с подъемом уровня воды в реке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Забайкальскому краю в Telegram-канале.

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«В результате подъема уровня воды и промыва рекой Чита насыпи в районе СНТ (садового некоммерческого товарищества — «Газета.Ru») «Островок», возникла угроза подтопления близлежащих дачных кооперативов», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в настоящее время сотрудники МЧС РФ в превентивных целях оповещают местных жителей об эвакуации. Владельцев дачных участков просят незамедлительно покинуть соответствующие территории, если у них есть такая возможность.

30 июня губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в регионе локализовали самый крупный лесной пожар площадью 220 тыс. гектаров. По словам политика, площадь данного возгорания почти в семь раз превышала площади других пожаров, бушевавших на территории российского субъекта.

В Забайкальском крае с 27 марта действовал особый противопожарный режим. Он был отменен 11 июля, написала пресс-служба министерства природных ресурсов региона в Telegram-канале.