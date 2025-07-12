Детского тренера по волейболу обвинили в мошенничестве

Детского тренера по волейболу Анастасию Л. родители обвинили в мошенничестве на несколько миллионов рублей. сообщает Sport Baza.

© Газета.Ru

Осенью 2024 года родители спортсменов собирали деньги на поездку в оздоровительный лагерь для команды, потом тренер попросила перенести поездку на лето. Мама одного из спортсменов рассказала, что весной 2025 года тренер объявила сбор на новую форму. Затем она сообщила, что новой формы не будет из-за того, что у нее серьезно заболела мама, попросив родителей спортсменов о материальной помощи. Родители волейболистов собрали нужную сумму, но Анастасия сказала, что ее мамы не стало.

В начале июня 2025 года Анастасия заявила, что поездки в лагерь не будет из-за того, что она стала жертвой мошенников. Затем родители выяснили, что мама Анастасии жива. Тогда родителю юных спортсменов написали заявление в полицию.

Сообщается, что Анастасия была задержана, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Заявления на нее написали как минимум 6 человек. Они отдали девушке 506 тысяч рублей, но, по словам родителей, на самом деле от ее рук пострадали около 60 человек, и общий ущерб составляет минимум 7 млн рублей.

На тренера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».