История с голой матерью с ребенком дошла до Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал в региональном главке доклад о расследовании по поводу неадекватного поведения женщины с ребенком в Мурино Ленинградской области.

© Московский Комсомолец

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на камеру женщину с ребенком на балконе жилого дома. На записи видно, и женщина, и ребенок находились без одежды. Очевидцы предполагают, что женщина была в измененном состоянии.

СК Ленобласти возбудил уголовное дело. По данным петербургских СМИ, на балконе одного из домов на Бульваре Менделеева в Мурино со своим двухлетним сыном стояла 34-летняя уроженка Московской области.

Состояли на учете в ПДН: в Подмосковье 3-летний ребенок вылез на карниз балкона пока мать вышла из дома

В итоге на место приехали правоохранители, которые задержали женщину, а ребенка доставили в больницу.