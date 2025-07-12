Восемь вагонов сошли с рельсов в Приморье

Восемь вагонов, груженных щебнем, сошли с рельсов в Приморье. Об этом в субботу, 12 июня, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Сообщается, что в ходе случившегося пострадавших нет.

Следователи проводят проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

— По предварительным данным, сегодня на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход восьми вагонов, груженных щебнем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается, — написали в Telegram-канале ведомства.

До этого в Амурской области на железной дороге произошло столкновение двух поездов, в результате которого один из локомотивов сошел с рельсов. Сообщается, что один из поездов перевозил 13 пустых вагонов. В результате аварии у одного из локомотивов сошла колесная пара.

Также в Подмосковье локомотив грузового поезда сошел с рельсов из-за выезда фуры на железнодорожные пути.