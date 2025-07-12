Водитель авто, въехавшего в людей в Москве, был в нетрезвом состоянии

Предполагаемый водитель автомобиля, въехавшего в пешеходов на Крымской набережной в Москве, находился в нетрезвом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — заявил собеседник агентства.

По предварительной информации, подозреваемый — 23-летний студент.

Столичная полиция подтвердила обнаружение автомобиля, на котором сбили пешеходов в Москве. В полиции уточнили, что задержанных доставили в территориальное подразделение.

Вечером 11 июля машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП на Бережковской набережной в Москве.

РИА Новости: за рулем влетевшего в людей авто в Москве был 23-летний студент

По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Водитель скрылся с места ДТП.

Столичный департамент здравоохранения сообщил, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве на видео сняли, как грузовик блокировал проезд скорой, спешившей спасти человека.