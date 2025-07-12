Раскрыта личность водителя, въехавшего в людей на автомобиле в центре Москвы

За рулем автомобиля, который въехал в людей в центре Москвы, по предварительной информации, находился 23-летний студент. Об этом РИА Новости сообщили правоохранительные органы.

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«Предварительно, водитель — студент 2001 года рождения», — сказали правоохранители.

Столичная полиция подтвердила обнаружение автомобиля, на котором сбили пешеходов в Москве. В полиции уточнили, что задержанных доставили в территориальное подразделение.

Вечером 11 июля машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП на Бережковской набережной в Москве.

По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Водитель скрылся с места ДТП.

Сбивший пешеходов в Москве водитель задержан, вместе с ним были жена и ребенок

Столичный департамент здравоохранения сообщил, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Mercedes-Benz одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве.