Задержан водитель, сбивший пешеходов в Москве

Водитель, сбивший пешеходов в Москве, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Московский».

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По информации источника, в автомобиле находились также его супруга и ребенок.

Вечером 11 июля машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП на Бережковской набережной в Москве.

По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Водитель скрылся с места ДТП.

Сбивший на набережной в Москве пешеходов водитель скрылся с места аварии

Столичный департамент здравоохранения сообщил, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве на видео сняли, как грузовик блокировал проезд скорой, спешившей спасти человека.