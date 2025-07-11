17-летний парень задохнулся в яме, которую вырыл на пляже

В Италии 17-летний юноша вырыл яму в песке на пляже и задохнулся в ней. Об этой трагедии пишет Corriere della Sera.

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Издание сообщает, что парень вместе с младшими братьями раскопал в песке яму глубиной более полутора метров и залез туда.

Песок тут же осыпался и завалил человека, лишив возможности дышать и звать на помощь.

При этом родственники, как и другие отдыхающие, ничего не заметили. Позже мужчина понял, что старшего сына нет и забил тревогу.

Он принялся копать там, где была яма, однако было слишком поздно. Подросток уже не дышал.

Прибывшие медики пытались реанимировать его в течение часа, но безрезультатно.

Помощь врачей потребовалась и отцу, у которого случился сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина «ожил» после выстрела в голову и сумел выбраться из собственной могилы.