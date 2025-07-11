Брат Елены Блиновской пожаловался на арест всех активов

Брат Елены Блиновской Александр Останин заявил НСН, что суд не принимает ряд доказательств, которые свидетельствуют о том, что «королева марафонов» не покупала ему квартиру.

Брат обанкротившегося блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской Александр Останин рассказал НСН, что все его счета и квартира, приобретенная в 2016 году (до старта марафонов Блиновской), арестованы.

По словам Останина, речь идет о жилье, в котором в настоящее время проживают его дети. Вторая квартира, как он уточнил, принадлежит ему лично, но пока не обжита. Также в числе имущества числятся кладовки и машино-места. Останин подчеркнул, что квартира была куплена еще в 2016 году, когда его сестра еще не занималась проведением онлайн-марафонов. Он добавил, что соответствующий договор купли-продажи был заключен официально.

«Изначально Следственный комитет арестовал все мои активы просто потому, что я брат Лены. Шло уголовное дело, следствие закончило свои следственные действия, однако аресты у меня оставили. Будет подана апелляция, у меня идет процесс банкротства. Сейчас арбитражный управляющий подает на меня, отца и мать в суд на основании того, что у нас есть арестованы активы. Он хочет все забрать. А еще говорит, чтобы доказательства, которые мы в суд приносили, не учитывали. В основном ходил на все суды ходил отец, мать тоже была. Отец предоставлял все налоговые декларации, все договора купли-продажи, однако это все не учли и оставили арест», - сказал собеседник НСН.

По его словам, он с семьей может проживать в арестованном имуществе.

«У меня сейчас заблокированы все счета, арестовано все имущество, изъяты все наличные. Мы работаем с адвокатом. У Лены их целая компания, нам вот одного выделили. Но я думаю нанять своего, потому что ее адвокаты в первую очередь защищают ее интересы. У них и так много дел. Мы уже два года в таком стрессе живем, поэтому уже привыкли даже. Мы можем проживать в арестованном жилье. Отец подписал бумагу, что мы храним вещи, которые находятся в коттедже Лены. Леша, муж Лены, сейчас на СВО, поэтому там никто не живет», - заключил Останин.

Ранее Останин заявлял, что не получал значительной материальной поддержки от сестры. По его словам, за все время та перевела ему лишь 19 рублей в рамках одного из ее марафонов - сумму, которую он якобы когда-то одолжил ей в детстве, передает «Радиоточка НСН».