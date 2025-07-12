В Польше диспетчер направил поезда навстречу друг другу

В Польше диспетчер по ошибке направил два поезда навстречу друг другу на одном пути. Об этом сообщает издание RMF24.

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Инцидент произошел недалеко от Кракова, в районе станции Рациборовице. Столкновения удалось избежать — железнодорожные составы остановились всего в километре друг от друга. Причиной случившегося стала ошибка диспетчера. В результате происшествия нарушено движение поездов на участке между Краковом и Варшавой.

Железнодорожная комиссия, созданная по данному инциденту, выясняет все обстоятельства нештатной ситуации.

17 июня в Беслане в Северной Осетии на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и «КамАЗ», перевозивший цистерну. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля, он доставлен на лечение в республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Спасатели МЧС приняли участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, были привлечены 7 специалистов и 2 единицы техники. Отмечается, что задержки поездов в связи с инцидентом не было.