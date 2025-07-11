Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде

Гражданину России Дмитрию Пупышеву может грозить смертная казнь в Таиланде. Об этом в пятницу, 11 июля, передает Telegram-канал Shot.

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Двадцатилетнего россиянина задержали во время полицейского рейда на острове Пхукет. При обыске в его квартире были обнаружены наркотики. По данным полиции, он занимался их сбытом.

Вместе с ним задержаны двое предполагаемых сообщников — граждане Таиланда в возрасте 23 и 24 лет. Никто из них не оказал сопротивления при задержании.

Согласно законодательству Таиланда, Пупышеву грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф либо смертная казнь, сообщает Telegram-канал.

Ранее на Бали задержали российского гражданина по подозрению в распространении наркотиков. У него нашли более 50 пакетиков с семью видами запрещенных веществ. Теперь мужчине грозит смертная казнь.

Также таиландская полиция задержала пятерых граждан России на острове Пханган в южной провинции Сураттхани за работу в детском саду без разрешения. Отмечается, что в детском саду были задержаны три других человека — два гражданина Украины и один гражданин Мьянмы, которые также обвиняются в нарушении трудового и иммиграционного законодательства Таиланда.