ВСУ мешают экстренным службам подъехать к разрушенному жилому дому в Алешках
Вооруженные силы Украины не пускают оперативные службы к месту обрушения жилого пятиэтажного дома в Алешках. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алешках, пытаясь атаковать их с дронов», — передает ТАСС сообщение Василенко.
Пятиэтажка в Херсонщине рухнула после удара ВСУ, под завалами люди
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что под завалами могут находиться люди.