Пятиэтажка в Херсонщине рухнула после удара ВСУ, под завалами люди
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в городе Алешки обрушился многоквартирный дом — здание попало под удар ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Сальдо, обрушилось пятиэтажное здание. При этом, под завалами оказались мирные жители. Информации о числе и состоянии пострадавших пока не поступало.
«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — заявил он.
ВСУ мешают экстренным службам подъехать к разрушенному жилому дому в Алешках
Помимо этого, пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко добавил, что в небе над местом обрушения продолжают находиться дроны ВСУ — они мешают работе оперативных служб.
«ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алешках, пытаясь атаковать их с дронов», — рассказал Василенко.