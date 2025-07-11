Пятиэтажка в Херсонщине рухнула после удара ВСУ, под завалами люди

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в городе Алешки обрушился многоквартирный дом — здание попало под удар ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сальдо, обрушилось пятиэтажное здание. При этом, под завалами оказались мирные жители. Информации о числе и состоянии пострадавших пока не поступало.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — заявил он.

ВСУ мешают экстренным службам подъехать к разрушенному жилому дому в Алешках

Помимо этого, пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко добавил, что в небе над местом обрушения продолжают находиться дроны ВСУ — они мешают работе оперативных служб.