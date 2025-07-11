Россиянин расправился с вышедшим на прогулку пенсионером

В Белгороде осудили мужчину за расправу над пенсионером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

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Он признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как установил суд, в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением, что ее 70-летний супруг не вернулся с прогулки. В ходе отработки поступившего сообщения сотрудники полиции прибыли в одну из квартир на улице Мичурина, где согласно полученной информации, мог находиться разыскиваемый. При осмотре квартиры было обнаружено мужское тело с множественными повреждениями.

Как было установлено, вечером 22 марта пострадавший находился в гостях у 51-летнего осужденного, где в ходе совместного распития алкогольных напитков у них возник конфликт. В результате мужчина избил пенсионера, нанеся ему удары ногами и руками. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью. После чего фигурант скрылся, но был задержан через несколько дней на автовокзале в Брянске.

Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин покалечил обрызгавшего его из лужи курьера.