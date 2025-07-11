В администрации Махачкалы прошли обыски

В администрации Махачкалы и двух управлениях мэрии прошли обыски по делу о халатности при расселении жителей аварийного общежития, сообщили в управлении СК. Изъяты предметы и документы, которые могут понадобится для расследования.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 293 УК РФ. В качестве потерпевших по делу проходят 33 лица, проживающих в общежитии № 2 по улице Азизова.

Жилье признано аварийным и подлежит сносу.

«Должностными лицами администрации в нарушении действующего законодательства жилые помещения лицам, проживающим в общежитии взамен аварийных, не предоставлены, материальная помощь не оказана, чем существенно нарушены права и законные интересы граждан», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, собирается доказательная база, устанавливаются виновные лица.