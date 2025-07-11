Россиянка заявила о попытке группового изнасилования в ночном клубе

Жительница Екатеринбурга заявила, что ее попытались изнасиловать толпой в ночном клубе. По словам девушки, все произошло 8 июля около 3 часов ночи. Об этом пишет E1.RU.

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Знакомы пострадавшей рассказал в беседе с изданием, что к девушке подошла группа крепких парней с целью познакомиться, потом они пытались силой увести ее и изнасиловать.

Россиянка стала кричать и сопротивляться, ее удалось отбить от назойливых кавалеров. Она написала заявление в полицию и получила направление на медэкспертизу.

Одного из нападавших, по информации издания, удалось задержать по горячим следам. В полиции от комментариев пока воздержались.

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