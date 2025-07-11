Россияне избили мужчину из-за шорт и попали на видео

В Северной Осетии мужчину избили из-за шорт. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

Кадры были сняты в одном из местных магазинов. «Шортики хорошие», — говорит один из мужчин россиянину. «Они длинные до колена», — пытается оправдаться тот и получает ответ, что это не имеет значения. После этого мужчину ударом в челюсть отправляют на пол.

Вставший на ноги россиянин заявляет, что он надел бы брюки, если бы они были у него. «Иди сейчас переоденься», — отвечают ему.

Избитый в магазине мужчина приехал в Осетию из Дагестана — он сам говорит об этом в начале ролика. К ношению шорт в общественных местах отрицательно относятся и сами дагестанцы. Ранее в Минтуризме республики посоветовали приезжающим в регион мужчинам отказаться от ношения шорт, а женщинам – мини-юбок и другой открытой одежды.