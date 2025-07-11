ФСБ показала на видео вынос сотрудниками Минобороны изделий для РЛС

Два бывших сотрудника Минобороны были признаны виновными в хищении изделий, используемых при производстве радиолокационных станций (РЛС) зенитных ракетных комплексов российских ПВО и получили по семь лет. Их махинации при выносе деталей с завода попали на видео. Предоставленный ФСБ по Москве и Московской области видеоролик публикует «Лента.ру».

На кадрах видно, как сотрудники выносят готовые изделия с предприятия и кладут их в багажник дорогого внедорожника. На выезде они показывают охране документы, признающие данные детали бракованными и подлежащими уничтожению. После чего похищенное на автомобиле выносится с территории завода.

С 2012 по 2021 года осужденные вместе с подчиненными готовили фальшивые документы, признающие изделия бракованными и подлежащими уничтожению, а после вывозили их с предприятия и продавали через посредников. При попытке вывоза очередной партии всех причастных задержала ФСБ.

11 июля Второй Западный окружной военный суд подтвердил законность приговора бывшему начальнику военного представительства Минобороны России, аккредитованного при научно-производственном предприятии (НПП) «Исток» имени Шокина Александру Техану и его экс-заместителю Тимуру Сиюхову за хищение продукции военного назначения.