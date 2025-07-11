Двум бывшим сотрудникам МО вынесли приговор по делу о краже деталей для РЛС

Двух бывших сотрудников Минобороны РФ приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение изделий, используемых для производства радиолокационных станций. Об этом сообщает Telegram-канал Baza cо ссылкой на ФСБ по Москве и Мособласти.

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«Бывший начальник военного представительства Минобороны РФ Александр Техан и его заместитель Тимур Сиюхов были задержаны в сентябре 2021 года», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в 2012 году военные разработали схему для кражи изделий, используемых в радиолокационных станциях зенитных ракетных комплексов. К преступлению также были привлечены другие работники.

В ходе расследования стало известно, что начальник лаборатории по указанию Техана готовил фальшивые документы, которые классифицировали украденные детали как бракованные или подлежащие уничтожению. После этого детали спокойно вывозили с предприятия и продавали через пособников. В таком виде преступная схема просуществовала девять лет.

В сентябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали членов преступной группировки при попытке вывоза очередной партии.

В итоге двух фигурантов дела приговорили к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Помимо этого, Техан и Сиюхов обязаны возместить заводу «Исток» ущерб в размере 102,8 миллиона рублей.