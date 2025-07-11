Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену

Херсонский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тыс. рублей 32-летнего местного жителя Евгения Сидорчука, который по заданию представителей украинских спецслужб добровольно собирал данные о местах дислокации ВС РФ, сообщили в прокуратуре региона.

"В конце декабря 2023 года Сидорчук, находясь на территории Новотроицкого округа Херсонской области, по заданию представителей украинских спецслужб добровольно собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Сидорчуку наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок на 1 год 6 месяцев, со штрафом 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, полученные сведения Сидорчук направлял посредством мессенджера своему куратору. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и иных лиц.