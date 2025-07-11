Представитель «Роснано» раскрыл в суде местонахождение Чубайса

Представитель государственной корпорации «Роснано» в ходе судебного разбирательства раскрыл актуальное местонахождение бывшего руководителя компании Анатолия Чубайса. Слова сотрудника приводит ТАСС.
Он уточнил, что Чубайс сейчас находится в Израиле. Экс-глава корпорации, подчеркнул сотрудник, не заинтересован в сохранении коммерческой тайны. Однако другие представители «Роснано» придерживаются противоположной точки зрения по данному вопросу.
По этой причине в корпорации попросили суд закрыть процесс для представителей СМИ и слушателей. Подобный формат заседаний, отметил сотрудник компании, — в интересах «Роснано».
«Мы понимаем, что Чубайсу, который находится в Израиле, все равно, как будет охраняться коммерческая тайна, а вот нашей корпорации — не все равно», — резюмировал ее представитель.