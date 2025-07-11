Инвалид из подмосковного Видного объяснил, почему избивал детей сожительницы

Инвалид, который избил битой мальчика в подмосковном Видном, бил и других детей своей сожительницы. Делал он это для того, чтобы они не брали у него деньги. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Отчим, избивавший пасынка в Подмосковье, сказал, что хотел запугать детей, «чтобы не думали брать его деньги». Соседи говорят, что ребенок часто ходит в синяках, — пишет RT со ссылкой на слова собеседника.

Всего в семье было три ребенка, органы опеки изъяли детей у женщины и отправили их в больницу для оценки состояния здоровья. Состояние пострадавшего ребенка удовлетворительное.

Инвалид несколько раз ударил битой ребенка 7 июля. О произошедшем стало известно после того, как в Сеть попал ролик, на котором происходит избиение ребенка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, злоумышленника задержали. Глава Следственного комитета контролирует ход расследования дела. Сам пострадавший мальчик рассказал, что его избивали практически каждый день, а также мать поливала кипятком по наущению сожителя.