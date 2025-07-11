Российская учительница потеряла деньги, поверив певцу Бекхену

Мошенник, представившийся известным корейским исполнителем Бекхеном, обманул учительницу из Уфы. Как сообщает Telegram-канал Baza, он написал ей в соцсетях и пообещал отправить дорогие подарки, однако их доставку потребовалось оплатить — в общей сложности пострадавшая отдала больше 300 тысяч рублей.

Лже-участник группы EXO написал 28-летней девушке еще в феврале. Он заявил, что хочет пообщаться поближе со своими фанатами и выбор пал именно на нее. Девушка обрадовалась, поскольку уже больше 10 лет слушает EXO. В ходе общения мошенник пообещал жительнице Уфы отправить золотое украшение, iPhone 16 и наушники AirPods.

Учительница согласилась, однако уже в марте получила письмо якобы от курьерской службы. От нее потребовали заплатить более 253 тысяч рублей за таможенные сборы. Хоть зарплата девушки составляла 34 тысячи рублей, она все же нашла нужную сумму. Позднее ей сообщили, что посылка задержана, а за хранение надо заплатить еще 53 тысячи рублей. Жертва еще раз решила заплатить, однако банк заблокировал перевод — в результате деньги она переводила с нескольких счетов меньшими суммами.

После этого певец перестал отвечать, а девушка поняла, что, возможно, ее обманули. Возбуждено ли уголовное по данному происшествию — не уточняется.