Электрика убило током в здании резиденции посла Бельгии в Москве

При выполнении электромонтажной работы получил смертельную травму в резиденции посла Бельгии 32-летний электрик. Пострадавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

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Как стало известно «МК», за час до трагедии два электрика приехали по вызову в посольство Бельгии, расположенное в Хлебном переулке. Сотрудники службы охраны проводили работников в подвальное помещение, где располагался электрощит. Специалисты должны были обесточить дом и наладить электрическое питание, чтобы свет работал стабильно.

32-летний электрик со стажем работы более 5 лет во время ремонта случайно схватился рукой за провод с металлическим наконечником. Мужчина будто «прилип» к щитку — его несколько секунд било током, напряжением около 360 вольт. Отошедший коллега по возвращении увидел, что происходит, быстро отпихнул электрика и позвал на помощь секьюрити. У пострадавшего начали белеть губы, он был без сознания и с обожженными руками. Вскоре на место ЧП приехала реанимация. Медицинские сотрудники вкололи в сердце пострадавшему адреналин, затем отвезли его в больницу, где последний от полученных травм скончался.

На территории посольства осталась машина марки Renault, которая принадлежит погибшему. Сотрудники резиденции разыскивают прямых родственников электрика, так как только они смогут забрать с территории посольства машину.