Генпрокуратура требует взыскать миллиард за плохие укрепления в Белгородской области

Генпрокуратура хочет взыскать почти миллиард рублей с организаторов строительства укреплений на границе Белгородской области с Украиной. Об этом пишет «Коммерсант».

Среди ответчиков — бывший замгубернатора Рустэм Зайнуллин (его обвиняют в хищениях) и несколько бизнесменов.

По данным прокуратуры, подозреваемые получили 26 контрактов на 924,8 млн рублей через коррупционные схемы. Построенные ими укрепления не отвечают требованиям безопасности.

Ранее по обвинению в хищениях на строительстве укреплений в соседней Курской области задержали губернатора Алексея Смирнова. Сообщалось, что Смирнов и другие задержанные дали показания против экс-губернатора Романа Старовойта.