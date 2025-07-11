Россиянин погиб при взрыве электросамоката

В Абакане мужчина погиб из-за взорвавшегося электросамоката. По информации "Взгляд инфо", перед трагедией 49-летний житель города заряжал самокат в квартире на улице Тарасова.

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В результате происшествия мужчина получил обширные ожоги, поразившие 90% тела. Спасательные службы оперативно прибыли на место, эвакуировали пострадавшего на носилках и вывели из задымлённого подъезда соседку.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя неделю после трагедии, 10 июля, стало известно о смерти мужчины в больнице.

Ранее в Ялте произошел взрыв в пункте проката электросамокатов. К счастью, никто не пострадал.