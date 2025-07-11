Утверждено обвинение по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.

«После вручения обвинительного заключения фигурантам уголовное дело в 30 томах будет направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в Telegram-канале.

Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Надежде Цырульниковой предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении народной артистки России.

Цырульникова также обвиняется в совершении ещё трех аналогичных мошеннических действий в отношении двух столичных пенсионерок.

Ранее завершилось расследование дела о мошенничестве с квартирой Долиной. Четверо фигурантов обвиняются в причинении ущерба на общую сумму более 317,6 млн рублей.

В августе 2024 года сообщалось, что Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на территории Украины. Певица рассказала, что на её квартиру наложен арест

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав недействительной сделку по продаже её квартиры.