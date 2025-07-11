В Красноярске к полугоду ограничения свободы приговорили водителя такси, который угрожал пистолетом пассажирам. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«Летом 2024 г. в Красноярске семья с двухлетним ребёнком заказала такси и направилась к прибывшей машине. Водитель, считая, что они двигаются слишком медленно, начал грубо их торопить. Нетерпение таксиста вылилось в резкие замечания, на что один из пассажиров заступился за свою семью, словесно отреагировал на недовольство и хлопнул дверью», — отмечается в сообщении.

После этого водитель такси вышел из машины, направил на мужчину пистолет и пригрозил «свалить» его. Также он выстрелил в воздух. Также он требовал от пассажиров встать на колени. По статье 119 Уголовного кодекса РФ суд приговорил водителя к 6 месяцам ограничения свободы — ему запрещено выезжать за пределы Красноярского края.