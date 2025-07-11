Гойду оштрафовали за дискредитацию армии

В Москве за дискредитацию армии оштрафовали военного пенсионера Эдуард Гойду. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

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По информации издания, 18 апреля между мужчиной и его соседкой произошла ссора из-за граффити с надписью «Поклон тебе, солдат России» на Туристской улице, появлению которого способствовала женщина. Как стало известно, Гойда пообещал закрасить изображение, если на нем будут присутствовать георгиевская лента и литера Z.

В результате на пенсионера составили протокол по статье о дискредитации армии. При этом на заседании суда Гойда заявил, что много лет служил в армии и уважает георгиевскую ленту. Кроме того, он предоставил справки об инвалидности и заверил, что сожалеет о произошедшем. Выслушав мужчину, судья постановил наказать его штрафом в 30 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге в дискредитации Российской армии обвинили 83-летнюю блокадницу Людмилу Васильеву. Как стало известно, поводом к составлению протокола стал пикет, устроенный пенсионеркой в феврале у Гостиного двора.