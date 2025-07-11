ФСБ РФ обнародовала кадры задержания в Брянской области двух агентов спецслужб Украины, которые забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие и изготавливали бомбы . Об этом РИА Новости сообщили в в ЦОС ФСБ РФ.

По информации ведомства, задержанные 1993 и 1995 годов рождений, неоднократно наблюдали, фотографировали и вели видеосъемку объектов Минобороны РФ на территории Брянской области, а также мест расположения суточных нарядов сотрудников региональных правоохранителей.

Кроме того, задержанные забирали доставленные беспилотниками взрывчатку и оружие, а также занимались изготовлением самодельных бомб.

Как уточнили в ФСБ, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям 275 (Государственная измена) и ч. 3 статьи 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Задержанные арестованы и дают признательные показания, отметили в ведомстве.

В начале июля сотрудники УФСБ по Томской области задержали местного жителя, который фотографировал военные объекты региона и передавал материалы спецслужбам Украины.