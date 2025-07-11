Директор приюта для животных лишилась глаза из-за отказа принять уголовника на работу

В Хабаровском крае к семи годам и четырем месяцам колонии строгого режима приговорили ранее судимого 46-летнего россиянина, искалечившего руководителя приюта для животных. Об этом Следственного комитета России (СКР).

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Как установил суд, 5 апреля уголовник напал на женщину, нанес ей множество ударов руками и ногами и после избил металлическим гвоздодером. Довести расправу до конца помешали неравнодушные очевидцы, отбившие жертву. В результате нападения директор приюта лишилась глаза. По словам сотрудников приюта, мужчина ранее работал сдельно и варил собакам кашу, но брать его на работу директор не хотела.

Женщину смущал несдержанный характер соискателя, его вспышки гнева и уголовное прошлое. Разозленный отказом мужчина регулярно угрожал главе приюта. В настоящий момент пострадавшая проходит восстановление.

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