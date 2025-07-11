Четырех россиян госпитализировали после удара ВСУ по региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по приграничью Курской области. В результате атаки четырех человек из деревни Суходол Беловского района госпитализировали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

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По данным главы региона, пострадали трое мужчин в возрасте 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина. У них диагностировали осколочные ранения. Состояние россиян медики оценивают как средней степени тяжести.

Других деталей атаки ВСУ Хинштейн не привел.

Ранее сообщалось, что в России за ночь сбили 155 украинских беспилотников. Из них 11 были уничтожены над столичным регионом.