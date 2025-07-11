Пенсионер расчленил свою подругу на 20 частей

Пенсионер в Подмосковье убил свою знакомую, после чего расчленил ее тело на 20 частей. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Трагедия случилась в Электростали. Туда 67-летняя Светлана приехала, чтобы погостить у своего друга Сергея. Между друзьями неожиданно вспыхнул конфликт, мужчина в порыве злости ударил женщину по затылку, она скончалась.

Пенсионер решил замести все следы преступления — он расчленил тело Светланы на 20 частей, упаковал все в пакеты и контейнеры. После он раскидал останки по разным частям города.

Искать женщину начали ее близкие, они обратились за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили части ее тела в СНТ «Машиностроитель».

Убийцу искали полтора месяца. Сейчас мужчина задержан, в преступлении он сознался, уточнили в публикации.

16 июня в городе Всеволжск Ленинградской области также были найдены останки 76-летней пенсионерки в бельевой корзине. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли тело женщины в плетеной корзине размером 80 на 60 сантиметров.