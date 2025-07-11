В Смоленской области сбили три вражеских беспилотника

Системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Министерства обороны РФ нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата на территории Смоленской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

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По предварительным данным, инцидент не повлек за собой человеческих жертв и не причинил ущерба инфраструктуре. На месте работают специалисты оперативных служб.

"Предварительно, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. На месте работают оперативные службы", - написал глава региона.

Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность. В случае обнаружения обломков беспилотников запрещается приближаться к ним – необходимо немедленно сообщить в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при падении дрона на предприятие в Липецкой области.