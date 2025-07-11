Названы шаги, которые позволят избежать утечки персональных данных

Полностью исключить риск утечки персональных данных невозможно, ведь они происходят не только из-за ошибок пользователя, но и по вине сервисов и компаний, которые хранят и обрабатывают их. Однако есть несколько простых шагов, которые помогут снизить риски, рассказал в беседе с RT эксперт по информационной безопасности и сооснователь сервиса «Агент 152» Кирилл Куликов.

По его словам, люди часто думают, что если они никому не передают паспортные данные или СНИЛС, то их личная информация в безопасности.

«На самом деле к числу чувствительных персональных данных сегодня относятся также номер телефона, адрес электронной почты и другая информация, которая может использоваться для доступа к аккаунтам. Данные могут утечь, даже если вы лично их никуда не отправляли: например, из-за взлома банка, маркетплейса или онлайн-магазина», — добавил эксперт.

Чтобы избежать утечки, специалист посоветовал использовать менеджер паролей, двухфакторную аутентификацию, а также обращать внимание, где вы оставляете свои данные.

«Чем меньше данных вы вводите при регистрациях, подписках и акциях, тем лучше. Указывайте только то, что отмечено звёздочками. При регистрации на сомнительных сервисах используйте временные или отдельные адреса электронной почты», — заявил собеседник RT.

Кроме того, он порекомендовал установить блокировку экрана смартфона или ноутбука с паролем, ПИН-кодом, технологией распознавания лица (Face ID) или отпечатка пальца, проверять разрешения приложений и не переходить по подозрительным ссылкам.

«Фишинг — это способ, которым мошенники пытаются выманить у вас личные данные через поддельные сайты, письма или сообщения. Не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите логины и пароли на незнакомых сайтах, не доверяйте письмам и сообщениям «от банка», особенно если там просят ввести код или авторизоваться. Обычно фишинг построен на спешке и страхе: «Подтвердите вход», «На вас оформлен кредит», «Сейчас спишется сумма». Это всё способ надавить на пользователя и заставить его ввести данные», — добавил аналитик.

В заключение Куликов подчеркнул, что необходимо следить за утечками и чистить цифровой след.

«Периодически удаляйте старые аккаунты, которые больше не используете, также стоит регулярно очищать историю в браузерах и поисковиках», — заключил он.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор с начала 2025 года зафиксировал 35 утечек персональных данных.