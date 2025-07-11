Улицкой грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Писательнице Людмиле Улицкой грозит до 50 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Савеловский суд Москвы.

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В публикации отмечается, что суд зарегистрировал протокол в отношении писательницы по статье Кодекса об административных правонарушениях России "Непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов". Подчеркивается, что аналогичные протоколы поступили на политолога Александра Морозова и бывшего депутата Геннадия Гудкова, признанных в РФ иноагентами. Даты рассмотрения всех трех протоколов пока не назначены.

В октябре 2024 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Гудкова, Улицкую и политика Михаила Светова к штрафам за нарушения обязанностей лиц, признанных иностранными агентами. Писательница Людмила Улицкая была включена в список иностранных агентов 2 марта 2024 года.