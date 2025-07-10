В Курской области из-за удара БПЛА возник пожар в производственных помещениях

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по предприятию ООО «Псельское» в селе Малое Солдатское Беловского района. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника», — сообщил врио главы региона.

Хинштейн добавил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Врио губернатора призвал местных жителей быть бдительными и беречь себя, а также не пренебрегать мерами безопасности из-за продолжающихся атак ВСУ на регион.

Незадолго до этого в Минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников вечером 10 июля. По данным оборонного ведомства ведомства, в период с 17:00 до 20:00 мск уничтожены 11 БПЛА над Курской областью, девять — над Брянской, три — над Калужской, по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.

Вечером 8 июля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали пляж «Городской» в Курске. По словам Хинштейна, ребенок закрыл собой маму при атаке украинского дрона. Мальчик получил ожоги более 30% тела и был эвакуирован на лечение в Москву, но не пережил транспортировку.