Турник сломался под акробатом во время номера в Цирке на Фонтанке

В Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге под акробатом прямо во время выступления сломался турник. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, инцидент произошел в первом акте вечернего представления «Бурлеск» заслуженного артиста России Гия Эрадзе.

«Три гимнаста раскручивались на круговом турнике, когда конструкция сломалась, и один из артистов упал на пол, ударившись спиной и затылком», — говорится в тексте.

Двум другим гимнастам удалось среагировать и приземлиться на ноги.

Отмечается, что пострадавший после падения самостоятельно поднялся на ноги, поблагодарил публику и ушел за кулисы. О его состоянии ничего неизвестно.