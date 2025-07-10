Россиянин поджег заправку за отказ пустить его в туалет

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) мужчина получил уголовный срок за попытку поджога заправки, на которой его не пустили в туалет. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на ссылкой на приговор суда, который есть в распоряжении издания.

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Согласно материалам дела, пьяный мужчина зашел на заправку, купил чай, а затем попросился в уборную. Сотрудник АЗС пояснил, что туалет для посетителей находится на улице и направил его туда. Получив отказ, мужчина обозлился.

«Он подошел к колонке, снял пистолет и попытался его поджечь – огонь вспыхнул, но сразу погас», — говорится в тексте приговора.

По информации СМИ, возгорание удалось быстро потушить. Сотрудник заправки вовремя заметил происходящее, выбежал к колонке, повалил нетрезвого мужчину на землю.

Во время слушания подсудимый пытался оправдаться тем, что был сильно пьян и с трудом мог восстановить цепочку событий в тот вечер.

Алкогольное опьянение во время преступления было признано отягчающим фактором. Мужчине пришлось пройти лечение от зависимости и встать на учет. Нарушитель признан виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений.

Суд приговорил сургутянина к полутора годам лишения свободы условно.