Молния убила туриста из Москвы

Турист из Москвы умер от удара молнии во время приготовления еды на костре в Валдайском районе Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Уточняется, что москвич скончался вечером 9 июля рядом с деревней Сухая Ветошь. Мужчине было 36 лет.

«Он получил удар молнией и скончался на месте происшествия. По имеющейся информации, погибший прибыл в Новгородскую область со своей девушкой с целью туризма, в момент происшествия он готовил еду на костре», — говорится в тексте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза.