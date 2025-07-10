В Пензе произошло возгорание транзитного трансформатора на Пензенской ТЭЦ-1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Т Плюс».

Отмечается, что из-за пожара было нарушено электроснабжение и подача ГВС. Причины возгорания пока неизвестны. В данный момент на месте работают пожарные.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, информации о погибших и пострадавших пока не поступало. На место пожара прибыл губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, энергетика была временно отключена на время тушения пожара.

«Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами. Запускается резервная система электроснабжения», — заявил он.

Ранее крупный пожар произошел в колонии «Белый лебедь» в Соликамске.