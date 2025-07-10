Директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате

Генеральному директору Михайловского театра и МХАТа имени Горького Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает RT со ссылкой на источники.

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Накануне в квартиру Владимира Кехмана с обысками пришли силовики. Причиной визита стало уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере. Позже появилась информация, что Кехман имеет задолженность по кредитным платежам, превышающую 17,8 миллиарда рублей. Впоследствии директора МХАТ отпустили после допроса.

При этом зимой 2022 года директор МХАТ сам обращался в полицию по факту пропажи денежных средств из МХАТ. Из кассы театра тогда исчезли четыре миллиона рублей.