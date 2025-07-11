В Барнауле загорелся склад на площади 500 квадратных метров

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На складе в Барнауле произошло возгорание на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По информации ведомства, горит кровля одноэтажного строения, которое находится на улице Промышленной.

В Барнауле загорелся склад на площади 500 квадратных метров
© РИА Новости

На место происшествия отправили пожарный поезд, чтобы обеспечить подразделения водой. Для контроля ситуации используют беспилотники. В 1:39 мск стало известно о локализации пожара. На данный момент распространение огня остановлено на площади около 900 квадратных метров. К тушению привлечены 79 человек личного состава первого пожарно-спасательного отряда и 20 единиц техники. 10 июля спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше пятиэтажного многоквартирного дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино.

В момент инцидента жильцов дома эвакуировали, территорию огородили. Очевидица отметила, что сотрудники МЧС действовали быстро, им помогли росгвардейцы. По данным СМИ, площадь пожара составила 500 квадратных метров.