Курсант связал стропы у парашютов командира перед прыжком

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала Маргелова связал стропы у парашютов требовательного командира Ивана Селина — участника специальной военной операции (СВО), чтобы расправиться с ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, сейчас 20-летний десантник Илья Казанцев обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ. Его арестовал Рязанский гарнизонный военный суд.

Все произошло во время учебного десантирования. При осмотре снаряжения 24-летнего Казанцева, парашюты которого не раскрылись при прыжке, обнаружили связанные стропы. Спустя пару дней после возбуждения дела один из курсантов пришел с повинной — он признался, что связал стропы основного и запасного парашютов командира отрезками грузовой стропы. Кроме того, на стропах парашютов были обнаружены следы его ДНК.

Предварительно, причиной расправы послужила личная неприязнь — Казанцев и еще несколько курсантов якобы подвергался «насилию и унижению» со стороны командира. Представители потерпевшей стороны уже обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросили взять расследование дела под личный контроль.

Уточняется, что после случившегося на складе нашли еще один комплект парашютов с перевязанными стропами. Он принадлежит командиру роты, который также является ветераном СВО.

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