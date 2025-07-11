Оскорбившую бойцов СВО блогершу взяли под стражу

Суд принял решение об аресте жительницы Приангарья, которая оскорбительно отзывалась в Сети о российских военнослужащих, пнула сотрудницу полиции, укусила оперативника, а потом была изолирована от общества в связи с бесконтрольным употреблением психотропного вещества.

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Гражданку уже не раз подвергали административному аресту и помещали на несколько суток в спецприемник МВД. Теперь она стала фигурантом уголовного дела.

По ходатайству следователей 35-летнюю женщину взяли под стражу в связи с обвинениями в публичном оскорблении и применении насилия к представителю власти. Арест продлится как минимум полтора месяца, до 17 августа, сообщили в главке СК по Иркутской области.