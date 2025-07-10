Самолет с туристами рухнул в горах у жилых домов

Небольшой самолет с тремя туристами на борту потерпел крушение утром 9 июля во Французских Альпах. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Шамбери и попал на видео, которое опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как лайнер резко падает носом вниз, врезается в землю рядом с жилыми домами и переворачивается, разбрасывая обломки.

По предварительным данным, на борту находились две женщины и мужчина, все они погибли. Причины катастрофы пока не установлены — местные власти и авиационные службы начали расследование.

Трагедия могла обернуться еще большими жертвами, учитывая близость к жилой зоне, но, к счастью, на земле никто не пострадал.

Эксперты проанализируют данные бортовых самописцев и записи с камер наблюдения, чтобы установить точную причину катастрофы.